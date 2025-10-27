Ngôi nhà nổi bật với màu xanh lá

Công trình nhỏ với kích thước mặt bằng sử dụng 13,6m x 5m, sân trước dự kiến để ô tô, do đó vấn đề về tối ưu hóa không gian nhằm đảm bảo công năng là điểm cần khắc phục.

Không gian phòng khách mở rộng với bệ ngồi ô cửa sổ lớn vừa tăng thêm số lượng chỗ ngồi, mở rộng view nhìn ra sân trước và là không gian đọc sách, góc thư giãn.