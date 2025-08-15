Ngôi nhà nhiều tầng bậc ở Hà Nội giảm khói bụi bằng thảm thực vật đan xen

Khi quan sát từ bên ngoài, ngôi nhà trông khá kín đáo và riêng tư. Những mảng tường đặc kết hợp khoảng lùi cây xanh giúp hạn chế tác động của hướng nắng Tây Nam, cũng như giảm thiểu tối đa lượng khói bụi và tiếng ồn từ bên ngoài vào.

Tại tầng 1, nơi 3 khoảng sân được bố trí xen kẽ tạo điểm nhìn và điều hòa vi khí hậu cho toàn bộ công trình. Phòng khách và bếp ăn được kết nối bởi giếng trời và mảnh vườn nhỏ ở giữa, đây là nơi bắt đầu trục giao thông chính của ngôi nhà.