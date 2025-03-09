Ngôi nhà mộc mạc, gần gũi với thiên nhiên tại Đà Nẵng

Tọa lạc trên khu đất 220m2 tại phường Tân Thạnh, công trình được xây dựng với diện tích sàn 170m2. Thay vì tận dụng hết diện tích, kiến trúc sư thiết kế ngôi nhà này ưu tiên tổ chức không gian mạch lạc theo trục dọc, sân trước dành cho sinh hoạt ngoài trời, hành lang xanh chạy dọc bên hông dẫn gió và ánh sáng xuyên suốt, phía sau dành 4m để làm vườn rau sạch. Chính sự phân lớp ấy đã giúp cho ngôi nhà giữ được sự riêng tư mà vẫn mở ra sự kết nối tự nhiên giữa con người và môi trường sống.

Sân trước ngôi nhà đủ chỗ để xe và sinh hoạt ngoài trời

Mặt tiền gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Không góc cạnh sắc lạnh, thay vào đó là những mảng tường bo cong, ô cửa tròn, lanh sắt thanh thoát và mảng tường màu đất nung. Hình khối tối giản nhưng không khô khan, hiện đại mà phảng phất nét truyền thống, hoà quyện trong sự ấm áp của mái ngói đỏ. Khi đêm xuống, ánh sáng kiến trúc được bố trí khéo léo, từ ánh đèn hắt nơi bậc thềm, ánh sáng điểm ở tường cây, biến ngôi nhà thành một góc phố thi vị, vừa ấm cúng vừa tinh tế.