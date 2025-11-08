Ngôi nhà kỳ lạ quay lưng vào biển, kẹp giữa 2 khối đá khổng lồ

Theo Amusing Planet, Castel Meur được xây vào năm 1861. Thời điểm đó, người dân không cần xin phép chính quyền để xây dựng một ngôi nhà nằm ở vị trí đắc địa như ngay cạnh bờ biển.

Theo Connexion, một người đàn ông vì quá say mê Plougrescant đã quyết định xây nhà ở đây và chuyển đến ở. Ảnh: Atlas Obscura

Tuy nhiên, lý do chủ nhân đầu tiên của Castel Meur quyết định chọn vị trí đặc biệt như vậy cho ngôi nhà là vì 2 tảng đá khổng lồ không chỉ mang lại vẻ đẹp độc đáo mà còn đóng vai trò như một tấm lá chắn tự nhiên, giúp ngôi nhà chống chọi với gió biển và bão tố khắc nghiệt của Đại Tây Dương.