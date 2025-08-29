Ngôi nhà hiện đại ở Miền Tây rộng 120m2 mang vẻ đẹp nhà vườn truyền thống

Nằm cạnh tuyến quốc lộ sầm uất tại Long An, công trình đối mặt với hai thách thức lớn: tiếng ồn xe cộ và bụi mịn từ giao thông. Giải pháp thiết kế đưa ra là tổ chức không gian thành nhiều lớp đệm xanh, vừa bảo vệ không gian sống, vừa tái hiện tinh thần của những ngôi nhà vườn truyền thống Nam Bộ.
Khối nhà chính được lùi sâu vào trong khu đất, nhường khoảng sân rộng phía trước như một “vùng đệm xanh” giúp giảm tiếng ồn, lọc bụi và tạo khoảng chuyển tiếp thoáng đãng trước khi bước vào nhà. Hình thức kiến trúc lấy cảm hứng từ bản địa: mái ngói đỏ dốc, hàng hiên rộng trước – sau vừa tạo dấu ấn thị giác, vừa nâng cao hiệu quả vi khí hậu.
Tổ chức không gian tuân theo nguyên tắc “mở – đệm – đóng – mở”: chuỗi sân vườn, hàng hiên, khoảng thông tầng và giếng trời được bố trí đan xen, giúp tăng cường thông gió chéo, lấy sáng tự nhiên và duy trì sự kết nối liền mạch giữa trong – ngoài.
Tại trung tâm, giếng trời lớn kết hợp vườn trong đóng vai trò như “trái tim xanh” của công trình. Khoảng không này không chỉ đảm bảo sự thông thoáng, giảm tác động của bụi và tiếng ồn, mà còn kết nối các không gian theo chiều đứng, để mọi thành viên trong gia đình dù ở tầng nào cũng có thể nhìn thấy và trò chuyện cùng nhau.
Vật liệu được lựa chọn kỹ lưỡng: từ sắc đỏ nâu của gạch đất nung, vân gỗ mộc mạc, đến gam màu trầm ấm của ngói – tất cả vừa mang lại cảm giác ấm cúng, gần gũi, vừa đảm bảo hiệu quả cách nhiệt và sự thoải mái quanh năm. Hệ cây xanh bao phủ công trình không chỉ làm mềm khối kiến trúc mà còn duy trì mối liên hệ sâu sắc giữa con người và thiên nhiên.
Bằng cách kết hợp hình thái kiến trúc bản địa với các giải pháp thiết kế thụ động, công trình đạt được sự cân bằng hài hòa giữa giá trị truyền thống và nhu cầu sống hiện đại. Công trình là minh chứng cho việc những giá trị không gian quen thuộc có thể được bảo tồn và làm mới, để ký ức văn hóa vẫn hiện hữu trong nhịp sống đương đại.