Ngôi nhà hiện đại ở Miền Tây rộng 120m2 mang vẻ đẹp nhà vườn truyền thống

Nằm cạnh tuyến quốc lộ sầm uất tại Long An, công trình đối mặt với hai thách thức lớn: tiếng ồn xe cộ và bụi mịn từ giao thông. Giải pháp thiết kế đưa ra là tổ chức không gian thành nhiều lớp đệm xanh, vừa bảo vệ không gian sống, vừa tái hiện tinh thần của những ngôi nhà vườn truyền thống Nam Bộ.

Khối nhà chính được lùi sâu vào trong khu đất, nhường khoảng sân rộng phía trước như một “vùng đệm xanh” giúp giảm tiếng ồn, lọc bụi và tạo khoảng chuyển tiếp thoáng đãng trước khi bước vào nhà. Hình thức kiến trúc lấy cảm hứng từ bản địa: mái ngói đỏ dốc, hàng hiên rộng trước – sau vừa tạo dấu ấn thị giác, vừa nâng cao hiệu quả vi khí hậu.