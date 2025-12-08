Ngôi nhà 250m2 đón trọn nắng sớm hướng Đông

Ngôi nhà hướng Đông có diện tích 250m2 được thiết kế cho gia đình bốn người gồm hai vợ chồng lớn tuổi và hai con gái nhỏ. Ngôi nhà được thiết kế dựa trên tiêu chí giữ gìn thói quen sống gần gũi thiên nhiên và tạo nên tổ ấm thông thoáng, mát mẻ, thích nghi được với hướng ngôi nhà.

Hướng Đông là hướng mặt trời mọc và mang lại nhiều may mắn nên được nhiều người lựa chọn. Trên diện tích hai lô đất, nhóm kiến trúc sư quyết định chỉ xây dựng trên một lô, giữ nguyên lô còn lại làm không gian mở, giúp công trình đón trọn ánh sáng từ hướng Đông, tận dụng cây xanh để kết nối với các không gian sinh hoạt và giảm bức xạ chiều từ hướng Tây. Tầng trệt là không gian sinh hoạt chính, nơi bếp - quầy bar - phòng khách hoà làm một, mở thẳng ra khu vườn xanh mướt bên cạnh.

kienviet-hnamhouse-can-nha-don-tron-huong-dong-8.jpg
kienviet-hnamhouse-can-nha-don-tron-huong-dong-17.jpg
Không gian sinh hoạt chính ở tầng 1 gồm bếp - bar- phòng khách.
kienviet-hnamhouse-can-nha-don-tron-huong-dong-18-1.jpg
Kệ ti vi kết hợp với hệ tủ đứng nhằm tăng sức chứa cho không gian.
kienviet-hnamhouse-can-nha-don-tron-huong-dong-19-1.jpg
Khu vực phòng bếp với đảo bếp dài.
kienviet-hnamhouse-can-nha-don-tron-huong-dong-21.jpg
Phòng khách và bếp nối liền nhau.

Lên tầng hai là phòng ngủ master được mở rộng tối đa diện tích, hướng tầm nhìn ra sân vườn nhờ cách bố trí cầu thang chạy dọc nhà ở tầng trệt và đổi hướng ở các tầng trên. Tầng ba là không gian thờ trang nghiêm, mái dốc thoáng kết hợp ánh sáng dịu từ mảng gạch kính lớn, mang đến sự ấm cúng và thanh tịnh.

kienviet-hnamhouse-can-nha-don-tron-huong-dong-22.jpg
kienviet-hnamhouse-can-nha-don-tron-huong-dong-23.jpg
kienviet-hnamhouse-can-nha-don-tron-huong-dong-30.jpg
Các phòng ngủ đều hướng ra không gian xanh bên ngoài tạo sự thư thái, thoải mái cho gia chủ
kienviet-hnamhouse-can-nha-don-tron-huong-dong-25.jpg
Khu vực phòng thờ trang nghiêm trên tầng 3.

Cây xanh xuất hiện ở mọi không gian trong ngôi nhà, từ góc làm việc hướng ra ngoài trời, bồn cây lớn dọc tầng hai vừa tạo bóng mát vừa giảm nắng, cho tới vườn ra trên sân thượng. Mọi chi tiết trong căn nhà đều được cân nhắc để mang lại sự hứng thú khi làm việc tại nhà và cảm giác thư thái khi trở về.

kienviet-hnamhouse-can-nha-don-tron-huong-dong-36.jpg
Khu vực sân vườn là nơi gia chủ ngồi nghỉ ngơi, thưởng trà mỗi chiều.
kienviet-hnamhouse-can-nha-don-tron-huong-dong-38.jpg
Bồn cây lớn dọc tầng hai hướng Đông.
