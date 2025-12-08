Ngôi nhà 250m2 đón trọn nắng sớm hướng Đông

Hướng Đông là hướng mặt trời mọc và mang lại nhiều may mắn nên được nhiều người lựa chọn. Trên diện tích hai lô đất, nhóm kiến trúc sư quyết định chỉ xây dựng trên một lô, giữ nguyên lô còn lại làm không gian mở, giúp công trình đón trọn ánh sáng từ hướng Đông, tận dụng cây xanh để kết nối với các không gian sinh hoạt và giảm bức xạ chiều từ hướng Tây. Tầng trệt là không gian sinh hoạt chính, nơi bếp - quầy bar - phòng khách hoà làm một, mở thẳng ra khu vườn xanh mướt bên cạnh.

Không gian sinh hoạt chính ở tầng 1 gồm bếp - bar- phòng khách.