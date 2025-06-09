Ngôi mộ án ngữ ngay giữa đường ở Hải Phòng: Chủ tịch xã tiết lộ lý do

Theo tìm hiểu của PV Báo VietNamNet, dự án Khu dân cư mới đường 390, xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương (giai đoạn 2) (nay là xã Hà Tây, TP Hải Phòng) được UBND huyện Thanh Hà (trước khi thực hiện chính quyền hai cấp) phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 1941 ngày 22/4/2020, và phê duyệt dự án tại Quyết định số 3171 ngày 30/6/2021 và Quyết định số 1460 ngày 22/4/2024.
Dự án có quy mô 23.278,9 m², do UBND xã Thanh Hải (sau khi sáp nhập là UBND xã Hà Tây) làm chủ đầu tư.
Dựa trên kết quả hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, UBND tỉnh Hải Dương (cũ) đã ban hành Quyết định số 1186 ngày 21/5/2024 về việc chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng Khu dân cư mới đường 390, xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương (giai đoạn 2) (nay là xã Hà Tây, TP Hải Phòng) với diện tích 22.861,9 m².
Hiện nay, còn lại 417 m² đất trong phạm vi dự án chưa được cấp có thẩm quyền chuyển mục đích sử dụng và giao đất. Diện tích này bao gồm phần đất của 1 ngôi mộ nằm trên tuyến đường và 4 ngôi mộ khác.
Tổng cộng có 5 ngôi mộ chưa được giải phóng mặt bằng và di dời khỏi phạm vi dự án; phần diện tích còn lại bị ảnh hưởng bởi các ngôi mộ này khiến thửa đất không liền lô và phải chừa lối vào cho khu vực chưa được giải phóng.
Trao đổi với PV Báo VietNamNet, ông Trần Văn Tâm, Chủ tịch UBND xã Hà Tây (TP Hải Phòng), cho biết ngôi mộ nằm trên tuyến đường thuộc dự án là mộ tổ của dòng họ Phạm Khắc.
Trước đây, UBND xã Thanh Hải đã nhiều lần tổ chức họp với dòng họ Phạm Khắc để tìm phương án di dời, tuy nhiên đa số người dân trong dòng họ không đồng thuận, nên chính quyền địa phương và chủ đầu tư buộc phải giữ nguyên hiện trạng.
Về phương án xử lý, chính quyền xã Hà Tây sẽ phối hợp với các lực lượng liên quan tiếp tục tuyên truyền, vận động để sớm di dời ngôi mộ tổ của dòng họ Phạm Khắc cùng với 4 ngôi mộ còn lại, hoàn trả mặt bằng, dự kiến hoàn thành trong năm 2025.
Tại dự án Khu dân cư mới đường 390, theo ghi nhận của PV Báo VietNamNet, do ngôi mộ tổ của dòng họ Phạm Khắc nằm giữa tuyến đường và chưa thể di dời, để đảm bảo an toàn giao thông, UBND xã Hà Tây đã cho rào chắn tuyến đường bằng tôn.
Trước tình hình trên, ông Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng, đã chỉ đạo UBND xã Hà Tây tạm dừng lưu thông tại khu vực có ngôi mộ án ngữ trên tuyến đường và thường xuyên kiểm tra, giám sát để đảm bảo an toàn giao thông khu vực cho đến khi hạ tầng giao thông của dự án được hoàn thiện đồng bộ.
Bên cạnh đó, cơ quan chức năng yêu cầu tăng cường tuyên truyền, vận động nhằm tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân để đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng đối với phần đất có 5 ngôi mộ nằm trong dự án, sớm hoàn thành dự án và đưa vào khai thác sử dụng.
Ông Quân cũng yêu cầu hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng trước ngày 30/9/2025 để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thi công và hoàn thiện các hạng mục còn lại của dự án.
Đồng thời, ông Lê Anh Quân giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng cùng các sở, ngành, đơn vị liên quan theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc UBND xã Hà Tây thực hiện theo đúng quy định.