Ngôi mộ án ngữ ngay giữa đường ở Hải Phòng: Chủ tịch xã tiết lộ lý do

Theo tìm hiểu của PV Báo VietNamNet, dự án Khu dân cư mới đường 390, xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương (giai đoạn 2) (nay là xã Hà Tây, TP Hải Phòng) được UBND huyện Thanh Hà (trước khi thực hiện chính quyền hai cấp) phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 1941 ngày 22/4/2020, và phê duyệt dự án tại Quyết định số 3171 ngày 30/6/2021 và Quyết định số 1460 ngày 22/4/2024.

Dự án có quy mô 23.278,9 m², do UBND xã Thanh Hải (sau khi sáp nhập là UBND xã Hà Tây) làm chủ đầu tư.

Dựa trên kết quả hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, UBND tỉnh Hải Dương (cũ) đã ban hành Quyết định số 1186 ngày 21/5/2024 về việc chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng Khu dân cư mới đường 390, xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương (giai đoạn 2) (nay là xã Hà Tây, TP Hải Phòng) với diện tích 22.861,9 m².