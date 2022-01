Ngồi lề đường xin tiền xe về quê, mạnh thường quân lại hỏi một câu, nam thanh niên vội co giò bỏ chạy

Your browser does not support the video tag.

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên đội mũ lưỡi trai, mặc áo sơ mi, mặc quần jeans, đi dép tổ ong và đeo balo đang ngồi ở ngã tư đường, nơi có tấp nập người qua lại. Trên tay anh là một tấm biển ghi dòng chữ: “Xin cô bác, anh chị giúp đỡ chút tiền xe về quê”.

Thấy cảnh này, một mạnh thường quân - nhà hảo tâm thường xuyên giúp đỡ bà con khó khăn trong mùa dịch - đi ngang qua liền tiến tới, ngỏ lời giúp đỡ: “Về quê hả? Quê ở đâu?”. Tuy nhiên, nam thanh niên lại chột dạ, đứng lên toan bỏ đi.