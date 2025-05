Ngôi làng từng khiến người dân ngủ mê mệt mọi lúc, nay thành điểm du lịch kỳ bí

"Các mỏ uranium ngừng hoạt động sẽ bị nước tràn vào và nhanh chóng lấp đầy. Khí radon cùng với các khí trơ khác sinh ra do phân rã uranium và phát tán lên mặt đất qua những vết nứt.

"Chúng tôi đã tiến hành hàng nghìn lượt sát hạch không khí, đất, nước, lấy mẫu máu, tóc, móng của người dân, thậm chí còn ngừng sử dụng khí đốt ngầm và các hoạt động của tháp phát sóng điện thoại ở địa phương, nhưng chưa có gì rõ ràng", Tiến sĩ Kabdrashit Almagambetov chia sẻ với báo The Siberian Times.

Ảnh hưởng từ mỏ uranium bỏ hoang trong khu vực được cho là có tác động tới hội chứng bí ẩn. Ảnh: The Siberian Times

Sergei Lukashenko, Giám đốc Viện Sinh thái và An toàn phóng xạ trực thuộc Trung tâm Hạt nhân quốc gia Kazakhstan, sau đó cũng cho biết: "Tôi khẳng định nguyên nhân không phải khí radon mà thực chất là do tác động của carbon monoxide (CO), dù chưa dám chắc về mức độ ảnh hưởng.

Độ tập trung CO tối đa cho phép ở Kazakhstan là 5 mg/m3, trong khi chỉ số này ở những nơi ghi nhận người mắc hội chứng ngủ ở làng Kalachi cao gấp 10 lần".

Làng Kalachi vắng vẻ sau đợt bùng phát hội chứng bí ẩn. Ảnh: The Siberian Times

Sau nhiều cuộc điều tra, tới cuối năm 2015, chính quyền quyết định lập một khu tái định cư khác trong vùng Akmola, không quá xa Kalachi, thuyết phục người dân di dời đến ở để đảm bảo sức khỏe.

Tuy nhiên, nhiều người kiên quyết bám trụ mảnh đất quê hương vì kế sinh nhai. "Tôi không đi đâu cả, suốt cuộc đời tôi đã gắn bó với nơi này. Có chết, tôi cũng sẽ chết ở đây", Kazachenko, một người dân ở làng Kalachi, khẳng định.

Hiện chưa có báo cáo nào về một đợt bùng phát mới của hội chứng bí ẩn ở ngôi làng này.

Kalachi ngày nay là điểm đến cho người yêu thích khám phá những điều kỳ lạ. Một đơn vị lữ hành địa phương đã giới thiệu tour khám phá ngôi làng trong 2 ngày với những hoạt động như: Tham quan mỏ uranium hay giao lưu với những cư dân còn lại,... với giá từ 250-900 Euro/người/tour (7,3-26,3 triệu đồng).