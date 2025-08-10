Ngôi làng 'thiên đường địa lan' ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán

Làng du lịch Vi Rơ Ngheo, xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi (trước đây thuộc xã Đắk Tăng, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum) nằm ven bờ sông Đăk Snghé, giáp lòng hồ thủy điện Thượng Kon Tum và giữa những rừng thông bạt ngàn, núi non trập trùng hùng vĩ.

Đứng trên đỉnh núi Ngọc Ruông nhìn xuống, ngôi làng cổ Vi Rơ Ngheo của bà con dân tộc Xơ Đăng giống như một bức tranh với vài chục mái nhà bình yên, con suối hiền hòa róc rách ngày đêm, nương rẫy tốt tươi, xanh mướt.

Nơi đây được ví như "ngôi làng chữa lành", hút du khách khắp nơi tìm tới để tận hưởng vẻ đẹp bình yên, hoang sơ.

Đặc biệt, ngôi làng được mệnh danh là "siêu sạch", quanh năm khoác lên mình những màu hoa rực rỡ như đỗ quyên, mua tím, địa lan...

Làng Vi Rơ Ngheo có 64 hộ dân với hơn 300 người dân đang sinh sống. Ảnh: Du lịch Măng Đen

Ở độ cao trên 1.200m so với mực nước biển, Vi Rơ Ngheo có nhiệt độ trung bình từ 16-25 độ C, quanh năm mát mẻ. Ảnh: Đô Đô