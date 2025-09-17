Ngôi làng ở Đà Nẵng lọt top 50 làng đẹp nhất thế giới 2025

"Khám phá Cẩm Thanh trên chiếc thuyền thúng hòa mình vào sự bình yên giữa khu rừng dừa Bảy Mẫu, hay chứng kiến những người lái đò địa phương quăng chài là trải nghiệm khó quên", Forbes nhấn mạnh trong bài viết.

Ở trên bờ, du khách có thể lựa chọn đạp xe khám phá từng ngõ ngách với nhiều hồ sen, ao tôm cùng đàn trâu thong dong gặm cỏ. Tại Cẩm Thanh còn có nhiều lớp học nấu ăn đặc sắc để khách nước ngoài trải nghiệm cách chế biến ẩm thực địa phương.

Trong danh sách năm nay, các ngôi làng ở châu Âu được Forbes đánh giá cao khi chiếm 8/10 vị trí trong top đầu. Ngoài Cẩm Thanh, khu vực châu Á có 10 ngôi làng khác được tạp chí Mỹ vinh danh.

Năm 2024, nền tảng du lịch trực tuyến Tripadvisor cũng xếp trải nghiệm đi thuyền thúng giữa rừng dừa Cẩm Thanh vào danh sách 25 trải nghiệm trên thuyền hấp dẫn nhất thế giới.