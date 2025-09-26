Ngôi làng bình yên ở Măng Đen bất ngờ hút khách nhờ những kho lúa

Làng Kon Tu Ma, ở xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi, nằm nép mình bên dòng sông Đăk S’Nghé hiền hòa, bao quanh là ruộng nương xanh tốt và cánh rừng bạt ngàn. Đây là nơi sinh sống của bà con người dân tộc Xơ Đăng chất phác, bình dị nhưng giàu bản sắc, mang đậm dấu ấn văn hóa Tây Nguyên.

Không chỉ cuốn hút bởi cảnh sắc và nét truyền thống, Kon Tu Ma còn gây ấn tượng với hàng chục nhà sàn "siêu nhỏ" bằng tre, gỗ, nằm rải rác từ ngoài đồng, góc vườn đến bìa đồi. Những công trình độc đáo này vừa khơi gợi sự tò mò, vừa trở thành điểm check-in lạ mắt.

Thực chất, đây chính là kho lúa của bà con dân tộc Xơ Đăng.

Gần đây, những bức ảnh check-in với kho lúa ở Kon Tu Ma gây sốt mạng xã hội.

Ảnh: Minh Lê

Từ xưa, bà con đã sống chủ yếu dựa vào nguồn lương thực chính là lúa gạo. Do đó, người dân tin rằng việc bảo vệ kho lúa thể hiện sự tôn trọng đối với công sức lao động và những truyền thống quý báu của tổ tiên.