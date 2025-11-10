Ngôi làng bên sông Cầu rơi vào cảnh lũ lụt chưa từng có trong lịch sử

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Matmo, từ ngày 6-7/10, Bắc Ninh chịu mưa lớn kéo dài, cùng với nước lũ từ thượng nguồn đổ về, làm cho mực nước sông Cầu, sông Thương lên nhanh, gây nên lũ lụt cho nhiều thôn, xóm dọc hai bên sông. Điển hình, tại xã Xuân Cẩm (Bắc Ninh), hàng loạt ngôi làng rơi vào cảnh lũ lụt lịch sử, nhà cửa chìm trong biển nước.

Các thôn nằm ngoài đê như Vọng Giang, Mai Thượng, Mai Trung, Thắng Lợi (thuộc xã Xuân Cẩm, Bắc Ninh) chìm trong biển nước, nhiều nhà ngập tới nóc.

Nước lũ đã nhấn chìm nhà của khoảng 2.300 hộ dân xã Xuân Cẩm, một số điểm tại thôn Mai Thượng nước lũ cao gần 5m - cao nhất trong lịch sử từng ghi nhận.