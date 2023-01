Ngồi không vẫn hát nhép, fan hết bênh nổi Jang Won Young và IVE

IVE nhận giải daesang Bài hát của năm tại MAMA và MMA 2022 nhưng lại thường xuyên bị gọi tên trong các topic về hát nhép. Tệ hơn, center Jang Won Young còn từng bị đặt biệt danh "thánh hát nhép" trong khi Rei thì bị chỉ trích khi hét tên fandom để tránh phải hát nốt cao.



Jang Won Young và Leeseo

Full video do nhà đài MBC đăng tải

Trong những lần trước đây, người hâm mộ IVE, đặc biệt là fan quốc tế vẫn tích cực đứng ra bảo vệ idol với các lý do như hát nhép vì lịch trình bận rộn, vũ đạo khó,... Cộng đồng fan IVE cũng thường xuyên để lại những bình luận tích cực trên Youtube để "dìm" các bình luận chê bai xuống.