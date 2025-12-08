Ngôi đình 'độc nhất vô nhị' ở Đồng Tháp, được 2 cây bồ đề buông rễ ôm trọn

Mới đây, Đặng Hoàng Minh (17 tuổi, sống ở TPHCM) di chuyển hơn 60km bằng xe máy 50cc về Gò Công, Đồng Tháp (trước đây là Tiền Giang) để thăm nghĩa trang liệt sĩ Gò Công. Buổi chiều, Minh dự định chạy xe ra bãi biển Tân Thành.

Trên đường đi, nam sinh nhìn thấy một ngôi đình độc đáo, được 2 cây bồ đề lớn buông rễ ôm trọn. "Đầu tháng 6 em có một chuyến du lịch Campuchia. Tại đây em có tới đền Ta Prohm - ngôi đền được bao phủ bởi những rễ cây khổng lồ.

Em không ngờ tại Đồng Tháp cũng có một công trình độc đáo như vậy. Vốn mê kiến trúc, nhiếp ảnh và lịch sử, em tò mò vào thăm ngôi đình", Minh cho biết.