Ngôi đền trăm năm rực rỡ ở TPHCM, khách úp mặt vào đá cầu nguyện

Đền Mariamman với tháp cao đẹp mắt ngay trên cổng chính. Ảnh: Hà Nguyễn

Đền cổ giữa lòng thành phố

Tọa lạc trên đường Trương Định (phường Bến Thành, TPHCM), đền Mariamman - còn gọi là chùa Ấn - đã tồn tại hơn một thế kỷ với lối kiến trúc đặc sắc.

Mặt tiền đền nổi bật với cổng tháp nhiều tầng cao vút, trang trí nhiều tượng thần và linh thú sơn màu rực rỡ.

Hành lang bao quanh đền có 18 tượng thần Hindu đắp nổi, biểu trưng cho các vị thần bảo hộ.

Hai tháp trên mái đền. Ảnh: Hà Nguyễn

Trên mái đền là hai tháp cao, gắn đầy tượng thần được sơn màu sắc bắt mắt.