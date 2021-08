Ngôi chùa miền Tây gắn với chuyện kể về cặp rắn khổng lồ

Núi Sam ở TP Châu Đốc cao khoảng 200 m so với mực nước biển và là nơi hội tụ nhiều điểm đến tâm linh, thắng tích nổi tiếng như Miếu Bà Chúa xứ Núi Sam, chùa Tây An, lăng Thoại Ngọc Hầu, hút du khách đến tham quan. Nằm trên đường Tân Lộ Kiều Lương, cách chùa Tây An chừng 2 km là chùa Phước Điền, hay được biết với tên khác là chùa Hang.

Khuôn viên chùa Phước Điền xanh mát với hơn 40 điểm tham quan. Ảnh: Văn Thái

Tương truyền, chùa Hang do bà Thợ (tên thật là Lê Thị Thơ, sinh năm 1818) lập nên. Sau khi lập gia đình, bà gặp cảnh đời ngang trái và nương nhờ cửa Phật tại Tây An tự, quy y với pháp danh Diệu Thiện. Sau thời gian tu tại chùa Tây An, do nơi này có nhiều người lui tới nên bà đi tìm nơi yên tĩnh, vắng người tu hành. Đi về phía Tây núi Sam, bà gặp một hang sâu, rậm rạp cây cối nên ở lại dựng am bằng tre, lá làm nơi tu hành.