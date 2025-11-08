Ngôi chùa cổ trong hang đá và giếng nước ‘giải oan’ không bao giờ cạn

Chùa và động Am Tiên tọa lạc ở lưng chừng núi, quay về hướng Tây Nam. Phía trước có hồ nước lớn uốn lượn, bao bọc xung quanh là những dãy núi đá vôi trùng điệp. Nơi đây, ngoài thờ Phật còn thờ Thiền sư Nguyễn Minh Không, người có công tu sửa động và dựng chùa.

Động Am Tiên nằm ở lưng chừng dãy núi Ngũ Phong Sơn

Theo sử sách, vào thế kỷ thứ 10, động này vốn là ngục đá, dưới thời nhà Đinh dùng làm nơi nhốt hổ để xử người có tội. Sau khi lên ngôi, Đinh Tiên Hoàng giao cho 2 cha con võ sư Trương Ma Ni và con trai là phò mã Trương Ma Sơn phụ trách cải tạo nơi hiểm trở này thành một pháp trường xử án.

Ngay dưới chân núi là Ao Giải, nơi vua nuôi cá sấu để ném những kẻ có tội xuống ao. Đây cũng là nơi vua Lê Đại Hành nhốt các tù binh nhà Tống xâm lược Đại Cồ Việt năm 981. Ngoài ra, trong khu vực còn có hang Muối, hang Tiền... là nơi vua cất giữ lương thực, ngân khố quốc gia thời Đinh Lê.