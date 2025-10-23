Ngọc Trinh trở lại màn ảnh rộng với phim kinh dị

Trong phim, Ngọc Trinh vào vai Thanh - một cô gái trẻ tuổi, tài năng. Vì hoàn cảnh xô đẩy, Thanh bị kéo đến một thẩm mỹ viện ở nơi hẻo lánh. Tại đây, cô bị cuốn vào những nghi thức ma quái và đối diện với những linh hồn vất vưởng.

Người đẹp cho biết, sau phim "Chị dâu", cô nhận được một số lời mời diễn xuất nhưng cân nhắc kỹ bởi cho rằng bản thân đang trong quá trình học hỏi và trải nghiệm vai trò diễn viên. Khi được nhà sản xuất của "Thẩm mỹ viện âm phủ" gửi lời mời thử vai, cô đã dành khá nhiều thời gian để nghiên cứu kịch bản. Sự mới mẻ của đề tài phim, kinh dị nhưng lồng ghép nhiều thông điệp sâu sắc là những yếu tố khiến cô đồng ý tham gia.

"Đề tài của phim khiến tôi tò mò và muốn thử sức. Thêm nữa, ê-kíp sản xuất rất tâm huyết và chuyên nghiệp nên tôi cảm thấy đây vừa là một cơ hội vừa là thử thách, vừa thú vị và không muốn bỏ lỡ" - Ngọc Trinh kể.

Ngoài đời, Ngọc Trinh không phải người sợ ma, cũng chưa từng bị bộ phim tâm linh nào làm sợ hãi ở rạp chiếu. Dù vậy, cô giữ tâm thế cẩn trọng khi bước vào dự án.

"Tôi không biết chắc không khí trường quay, cách dựng bối cảnh sẽ mang lại cảm xúc thật cho mình thế nào nên không chủ quan. Tôi cố gắng giữ đầu óc thoải mái, chuẩn bị kỹ tâm lý và làm việc với bạn diễn, đạo diễn để mình nhập vai một cách tự nhiên nhất có thể" - Ngọc Trinh thổ lộ.