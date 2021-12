Ngọc Trinh tăng cấp độ phanh áo và tụt váy lên mức độ 'hư hỏng'

Xu hướng quần tụt để lộ nội y hay cở áo khoe vòng một được xem là một phong cách thời trang đình đám ngay từ những năm 2000.

Mốt thời trang táo bạo này được nhiều cô nàng người mẫu, hotgirl diện lại vào thời gian gần đây. Song, phong cách "hở bạo" này nhận không ít ý kiến trái chiều. Một số người không vừa mắt và cho rằng phong cách này khá là kì dị và phản cảm. Còn số khác lại thích thú và dành lời khen cho kiểu đồ "nửa tụt nửa mặc" này.

Chính vì thế, kiểu mốt này được cho là chỉ phù hợp với những cô nàng thích sự tươi mới, độc lạ và cá tính. Trong đó có Ngọc Trinh.