Ngọc Trinh không như mọi người vẫn tưởng

Vừa qua, hình ảnh Ngọc Trinh tại buổi cúng khai máy dự án phim Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ thu hút sự quan tâm của công chúng. Theo những tiết lộ từ ekip, vai diễn của Ngọc Trinh mang màu sắc kinh dị, tâm linh đòi hỏi chiều sâu cảm xúc.

Tại buổi cúng khai máy, nữ người mẫu gây chú ý khi diện trang phục giản dị, trang điểm nhẹ nhàng và có phần trầm lắng hơn thường lệ. Không còn là hình ảnh "nữ hoàng nội y" với váy áo lộng lẫy, Ngọc Trinh của hiện tại mang một năng lượng khác - điềm đạm, chừng mực và có vẻ đang thật sự muốn bắt đầu lại.

Hình ảnh Ngọc Trinh trong buổi cúng khai máy cho dự án phim mới

Hồi cuối năm 2023, Ngọc Trinh gặp bê bối lớn nhất sự nghiệp. Việc điều khiển xe mô tô phân khối lớn khi không có giấy phép và đăng tải video phản cảm lên mạng xã hội khiến "nữ hoàng nội y" bị bắt giam và nhận án phạt vì tội "Gây rối trật tự công cộng". Đây được xem là cú sốc lớn, khiến hình ảnh của cô sụp đổ chỉ trong chốc lát, từ một người mẫu đình đám trở thành tâm điểm chỉ trích của dư luận.

Sau khi được tại ngoại, Ngọc Trinh mất một khoảng thời gian khá dài để cân bằng lại cuộc sống. Cô gần như biến mất khỏi các sự kiện, mạng xã hội cũng chỉ cập nhật thưa thớt. Có lẽ, quãng lặng đó là khoảng thời gian cô dành cho việc nhìn lại bản thân và định hướng lại con đường nghệ thuật. Khi xuất hiện trở lại, Ngọc Trinh chọn cách xin lỗi và đối mặt.