Ngọc Trinh gây lú vì váy như lộ điểm 'ứ ừ' giống hệt Lệ Quyên

Ngọc Trinh là chân dài chăm chỉ chụp hình thời trang hàng đầu showbiz. Mới đây, netizen tiếp tục trầm trồ trước clip quay khoảnh khắc cô khoe dáng nuột trên du thuyền sang chảnh.

Clip Ngọc Trinh nhảy nhót trên du thuyền

Như thường lệ, người đẹp diện trang phục cực sexy là chiếc váy lụa hai dây với nhiều khoảng cut-out ở thân trên vô cùng hiểm hóc.