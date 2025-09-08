Ngọc Trinh diện bikini qua 'cam thường' cũng nét căng không kém ảnh đã chỉnh sửa

09/08/2025 12:35

Ngọc Trinh diện bikini khoe vòng eo thon gọn, vòng 3 quyến rũ cùng thần thái tự tin ở tuổi U40.

Mới đây, Ngọc Trinh tiếp tục khiến cộng đồng mạng dậy sóng khi tung loạt ảnh diện bikini lên trang cá nhân. Người đẹp gốc Trà Vinh chọn bộ bikini siêu nhỏ khoe trọn vóc dáng nóng bỏng cùng làn da trắng mịn không tì vết. 

Điều khiến dân tình bất ngờ hơn cả chính là body "căng đét", săn chắc, không chút mỡ thừa của chân dài sinh năm 1989. Vòng eo thon gọn, vòng 3 quyến rũ cùng thần thái tự tin đã giúp Ngọc Trinh nhanh chóng trở thành tâm điểm của mạng xã hội chỉ sau vài giờ đăng tải.

Đã khá lâu không xuất hiện với hình ảnh bikini gợi cảm, lần trở lại này của Ngọc Trinh khiến nhiều người phải trầm trồ. Cô vẫn giữ vững phong độ sắc vóc, cho thấy sự đầu tư chăm sóc hình thể nghiêm túc và chuyên nghiệp.

Ngắm bộ ảnh bikini của Ngọc Trinh:

Ngọc Trinh U40 khoe thần thái và body 'nét căng' khi diện bikini - Ảnh 1.
Body Ngọc Trinh không chút mỡ thừa, trắng mịn qua ống kính cam thường.
Ngọc Trinh U40 khoe thần thái và body 'nét căng' khi diện bikini - Ảnh 2.
Ảnh đã qua chỉnh sửa của Ngọc Trinh.
Ngọc Trinh U40 khoe thần thái và body 'nét căng' khi diện bikini - Ảnh 3.

Ảnh thường và ảnh đã qua chỉnh sửa của Ngọc Trinh đều cho thấy body nuột nà của chân dài gốc Trà Vinh.

Ngọc Trinh U40 khoe thần thái và body 'nét căng' khi diện bikini - Ảnh 5.

Theo giadinh.suckhoedoisong.vn
https://giadinh.suckhoedoisong.vn/ngoc-trinh-dien-bikini-qua-cam-thuong-cung-net-cang-khong-kem-anh-da-chinh-sua-17225080813582167.htm
Copy Link
https://giadinh.suckhoedoisong.vn/ngoc-trinh-dien-bikini-qua-cam-thuong-cung-net-cang-khong-kem-anh-da-chinh-sua-17225080813582167.htm
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Đẹp
            Ngọc Trinh diện bikini qua 'cam thường' cũng nét căng không kém ảnh đã chỉnh sửa
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO