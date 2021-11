Ngọc Trinh bất đắc dĩ song hành thị phi với 2 người đẹp Việt

Ngay sau đó, Lily Chen tung loạt ảnh bị hành hung, cũng như tin nhắn nặc danh đe dọa, khiến người đẹp mang danh "nữ hoàng nội y" tiếp tục bị rơi vào tầm ngắm.

Bên cạnh việc "chấm hóng" những diễn biến mới, cũng không ít người hoài nghi Lily Chen đang đu bám Ngọc Trinh để nổi tiếng.

Trước Lily Chen, Khánh My cũng từng rơi vào tình trạng tương tự. Dù Khánh My liên tục ẩn ý xa gần khiến Ngọc Trinh bị dân mạng réo tên, song phía mẫu nội y lại làm ngơ, không có bất cứ phản hồi nào, khiến Khánh My bị hoài nghi đu bám sự nổi tiếng của "tình địch".

Cụ thể, nhiều năm qua, Khánh My - Ngọc Trinh được cho là cặp mỹ nhân "không đội trời chung" của làng giải trí.

Sau lùm xùm giật bồ trong quá khứ, gần đây Khánh My đá xéo ai đó sống ảo, "nổ" tài sản và thu nhập, gần đây còn chơi tiền ảo... Nói chung nhân vật này chỉ có "ảo".