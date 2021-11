Ngọc Thanh Tâm không áp lực khi đóng cảnh tình tứ cùng Đàm Vĩnh Hưng

Ngọc Thanh Tâm sinh năm 1993, từng đoạt giải cao trong cuộc thi diễn xuất ITMA tại Mỹ vào năm 13 tuổi. Hai năm sau, cô hoàn thành hai khóa học diễn xuất tại Thái Lan, Philippines. Cô quen mặt với khán giả qua Hiệp sĩ mù, Đảo của dân ngụ cư, tự sản xuất các web drama Bao lô, Móng tay nhọn, Tâm sắc Tấm...

Ngọc Thanh Tâm cùng dàn sao đóng MV của Đàm Vĩnh Hưng

Thúy Ngọc