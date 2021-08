Ngọc Thanh Tâm được cảnh báo 'khéo mất của' khi chơi với Mr. Đàm

Mới đây, khi mở Q&A giao lưu cùng mọi người, Ngọc Thanh Tâm bất ngờ được một tài khoản khuyên nên "nghỉ chơi" với Đàm Vĩnh Hưng. Lý do người này đưa ra là vì lo lắng cô sẽ "mất gia tài" vì "ông hoàng" nhạc Việt.

Trước sự quan tâm được đánh giá có phần "kém duyên", Ngọc Thanh Tâm cũng đã có cách đáp trả khiến mọi người "nể".

Clip Thanh Tâm đáp trả khi được khuyên nghỉ chơi với Đàm Vĩnh Hưng.

Cụ thể, nữ diễn viên quay hẳn clip bình tĩnh cho hay: "Thật ra hiện tại, Tâm nói gì cũng rất là nhạy cảm nên không dám nói hay bình luận gì cả". Sau đó, cô đọc hai bình luận được fan ra mặt mắng té tát người kia: