Ngọc Sơn bác giận Hồ Văn Cường, Long Nhật hóa ra nói dối?

"Trong cuộc nói chuyện với anh Ba, tôi cũng hỏi anh Ba về chuyện đó. Anh Ba nói anh Ba đang rất giận Hồ Văn Cường. Em ấy đã phạm một sai lầm, một lỗi rất lớn, đó là chữ hiếu.

Nếu có duyên Hồ Văn Cường về với thầy Ngọc Sơn, việc đầu tiên là anh dạy đạo làm người, đạo đức, chữ hiếu rồi sau đó mới dạy chuyên môn âm nhạc. Trước hết con người phải có đạo hiếu. Công cha nghĩa mẹ là trời biển, dẫu là mẹ nuôi. Một ngày kêu mẹ, trọn đời kêu mẹ", Long Nhật thuật lại cuộc trò chuyện với đàn anh.

Your browser does not support the video tag.

Clip: Long Nhật kể cuộc gọi với Ngọc Sơn trước đó không lâu, trong đó cho biết danh ca "đang rất giận Hồ Văn Cường" vì phạm phải chữ hiếu.

Vq