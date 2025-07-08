Ngọc nữ Nhật Bản qua đời 8 tháng vẫn chưa được chôn cất

Ngày 6/12/2924, giới giải trí Nhật Bản chấn động trước tin tức minh tinh nổi tiếng Nakayama Miho đột ngột qua đời tại nhà riêng, hưởng dương 54 tuổi.

Lễ tưởng niệm Nakayama Miho được tổ chức vào ngày 22/4 tại trung tâm triển lãm đa năng Tokyo International Forum ở Tokyo (Nhật Bản), thu hút hàng chục ngàn người hâm mộ đến dâng hoa tưởng niệm, tạo nên khung cảnh đầy xúc động và thương tiếc.

Sự ra đi đột ngột của ngọc nữ một thời từng gây ra cú sốc lớn cho showbiz Nhật Bản.

Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau, sự kiện ý nghĩa này lại vướng vào bê bối liên quan đến số tiền phúng điếu không rõ ràng, dẫn đến mâu thuẫn giữa gia đình và công ty quản lý.

Tờ Shukan Bunshun đưa tin trong ngày tổ chức lễ tưởng niệm, nhiều đơn vị như đài truyền hình, công ty đĩa nhạc và người hâm mộ gửi tiền phúng điếu. Số tiền cụ thể không được tiết lộ, nhưng được cho là "rất lớn". Thế nhưng, có thông tin cho rằng số tiền này không được chuyển đến gia đình Nakayama Miho, khiến em gái cô là nữ diễn viên Nakayama Shinobu bức xúc.