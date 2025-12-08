Ngọc nữ màn ảnh Việt từng gây sốt trong 'Cánh đồng bất tận' mắc ung thư, giờ cuộc sống thay đổi ra sao?

"Ngọc nữ màn ảnh Việt"

Ninh Dương Lan Ngọc gây ấn tượng với khán giả đậm sâu nhất qua vai Nương trong phim "Cánh đồng bất tận". Năm 2024, người đẹp sinh năm 1990 thừa nhận sau thành công của Nương trong "Cánh đồng bất tận", cô chưa có sự bứt phá trong hơn một thập kỷ theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Điều đó khiến Lan Ngọc trăn trở rất nhiều. "Đúng là trong nghề của mình, em vẫn chưa thực sự tỏa sáng và em cũng đau đáu về nó rất nhiều", cô trải lòng. Chính vì vậy, cô quyết định dành 2 tháng sang Úc để học diễn xuất. Hiện tại, người đẹp đã trở về Việt Nam và hoạt động showbiz trở lại.

Ninh Dương Lan Ngọc trong vai Nương phim "Cánh đồng bất tận". Ảnh: Nguồn internet

Được biết, sau thành công của vai Nương, Ninh Dương Lan Ngọc cũng đã có mặt trong nhiều phim như vai Cám trong tác phẩm "Tấm Cám: Chuyện chưa kể" của Ngô Thanh Vân. Vai diễn phản diện này đã cho thấy sự đa dạng trong năng lực diễn xuất của nữ diễn viên sinh năm 1990 nhưng vẫn chưa đủ sức khiến cô vượt qua cái bóng của Nương trong "Cánh đồng bất tận".

Năm 2017, Ninh Dương Lan Ngọc tiếp tục kết hợp với Ngô Thanh Vân trong dự án phim điện ảnh "Cô Ba Sài Gòn". Trong phim, Lan Ngọc hóa thân vào Như Ý - cô con gái cá tính và có phần ngỗ ngược của bà chủ tiệm áo dài nổi tiếng nhất Sài Gòn những năm 70. Tiếp đó cô còn góp mặt các dự án phim điện ảnh như: Gái già lắm chiêu phần 2, 3, 5, Cua lại vợ bầu, 1990. Ở mảng truyền hình, cô cũng góp mặt trong các phim: Vừa đi vừa khóc, Mối tình đầu của tôi... Dù vậy đúng như Ninh Dương Lan Ngọc, vai Nương vẫn là vai diễn "hot" nhất của cô cho đến hiện tại.