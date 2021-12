Ngọc Huyền lên tiếng khi bị chê diễn nhạt nhất 'Mặt nạ gương'

Bạn trai tôi cùng nghề nên không bao giờ ghen

- Sở hữu chiều cao hạn chế (1m53), lại có gương mặt quá trẻ so với tuổi, bạn có nghĩ đây sẽ là lực cản để em tiến xa hơn với con đường diễn xuất? Huyền có định gắn bó lâu dài với công việc này bên cạnh nghề sư phạm?



Huyền nghĩ lực cản lớn nhất của mỗi người chính là thiếu ý chí và thiếu nỗ lực, còn khi mình có cố gắng cải thiện khả năng để tiến bộ hơn chắc chắn sẽ có thể đi được xa hơn. Hiện tại mong muốn của Huyền là có thể làm diễn viên song song với công việc của mình.



- Huyền có áp lực khi diễn xuất của mình dễ bị soi và so sánh với các diễn viên khác, nhất là khi hàng ngày có sự xuất hiện của rất nhiều diễn viên mới được học hành đàng hoàng, diễn xuất ổn và có lợi thế ngoại hình hơn mình?



Huyền cũng áp lực vì mình nghĩ áp lực là cần thiết để mình cố gắng hơn. Tuy nhiên Huyền nghĩ không ai muốn bị so sánh và mỗi người chúng ta đều là phiên bản duy nhất của mình. Huyền nghĩ nếu có điểm nào đó mình chưa bằng các bạn chắc chắn ở Huyền cũng có những thứ mà các bạn chưa có. Mình phải tự tin thì mới có thể tốt hơn lên.

Bình An, Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền trong một cảnh phim.

- Lần đầu đóng cảnh hôn trên màn ảnh có làm khó bạn? Huyền có ngại bạn gái Bình An hay sợ bạn trai mình ghen?



Cả Huyền và anh Bình An đều có quan điểm rằng công việc và tình cảm là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau. Chúng tôi rất rạch ròi khi đóng phim với nhau. Bạn gái anh An thì Huyền không biết nhưng bạn trai mình cùng nghề nên rất hiểu không bao giờ ghen.

- Không thấy bạn chia sẻ về bạn trai, vì sao vậy?



Huyền đã có bạn trai rồi nhưng chúng tôi luôn quan niệm chuyện tình cảm là chuyện riêng của 2 đứa nên không chia sẻ lên mạng xã hội. Bạn trai Huyền là một người chín chắn, tâm lý, chu đáo và mình cảm thấy khá tâm đắc với mối tình này. Bạn ấy hơn Huyền 2 tuổi. Chúng tôi yêu nhau được 2 năm rồi sau một dịp tình cờ quay chung với nhau.