Ngọc Châu sở hữu giọng hát cực ngọt, hát nhạc Cẩm Ly gây bất ngờ

Ngọc Châu sở hữu giọng hát với âm sắc sáng và khá khoẻ. Dù không quá xuất sắc, nhưng cô nàng cho thấy được sự ổn định trong bài hát, dễ nghe và có cảm xúc.

Bên cạnh đó, yếu tố trình diễn trong tiết mục cũng được khán giả khen ngợi. Với lối diễn xuất tự nhiên, dí dỏm đã tạo thêm nhiều cảm xúc cho phần trình diễn của Ngọc Châu.