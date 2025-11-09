Ngoại trưởng Trung Quốc điện đàm với ngoại trưởng Mỹ, đề nghị thận trọng trong lời nói

Thông tin về cuộc điện đàm được đăng vào lúc nửa đêm 10/9 trên trang web chính thức của Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Bộ này mô tả cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng Vương Nghị và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio là “kịp thời, cần thiết và hiệu quả”, nhưng ông Vương Nghị cũng cảnh báo “những lời nói và hành động tiêu cực từ phía Mỹ thời gian gần đây đã làm tổn hại các quyền và lợi ích chính đáng của Trung Quốc”, can thiệp vào công việc nội bộ của nước này và “không có lợi cho việc cải thiện và phát triển quan hệ Trung-Mỹ”. Trung Quốc phản đối điều này và yêu cầu Mỹ thận trọng trong lời nói và hành động, đặc biệt trong các vấn đề liên quan đến lợi ích cốt lõi của Bắc Kinh, như Đài Loan.

Ông Vương Nghị. Ảnh: Reuters

Ông Vương Nghị nhấn mạnh: “Trung Quốc và Mỹ từng sát cánh chiến đấu trong Thế chiến thứ II để đánh bại chủ nghĩa quân phiệt và chủ nghĩa phát xít, trong thời kỳ mới cần cùng nhau hợp tác vì hòa bình và thịnh vượng của thế giới, ứng phó với các thách thức toàn cầu và gánh vác trách nhiệm với tư cách là các nước lớn”.

Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, hai bên nhấn mạnh sự cần thiết phải phát huy hơn nữa vai trò dẫn dắt chiến lược của ngoại giao nguyên thủ trong quan hệ Trung-Mỹ, xử lý thỏa đáng bất đồng, tìm kiếm hợp tác thực chất và thúc đẩy quan hệ Trung-Mỹ phát triển ổn định.

Trước đó, tối 9/9, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân cũng có cuộc hội đàm qua video với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth. Theo thông cáo báo chí đăng ngày 10/9, ông Đổng Quân đã nhấn mạnh sự cần thiết phải giữ thái độ cởi mở, duy trì liên lạc và trao đổi, xây dựng mối quan hệ quân sự Trung-Mỹ bình đẳng tôn trọng, chung sống hòa bình và ổn định tích cực.

Các cuộc điện đàm diễn ra sau Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít hôm 3/9 của Trung Quốc và trước thềm Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 12 dự kiến diễn ra từ 17-19/9 tại Bắc Kinh - nơi bàn về các vấn đề an ninh, quốc phòng với sự tham gia của đại diện hơn 100 quốc gia.