Ngoại trưởng Syria thăm Mỹ - dấu mốc lịch sử sau 25 năm

Hôm qua (19/9), Ngoại trưởng Syria Asaad al-Shaibani đã kéo lá quốc kỳ tung bay tại khuôn viên Đại sứ quán Syria tại thủ đô Washington, DC, Mỹ lần đầu tiên sau hơn 11 năm. Phát biểu tại lễ thượng cờ, Ngoại trưởng Syria đã gọi đây là thời khắc lịch sử: “Đây là thời khắc lịch sử đối với mỗi người Syria. Tại thời điểm này, chúng ta không thể quên những người đã ngã xuống. Hôm nay Syria chắc chắn đã bước chân vào vào cánh cửa ngoại giao quốc tế. Người dân Syria xứng đáng có được điều đó. Hãy chúc mừng tất cả người dân Syria với thời khắc lịch sử này”.

Ngoại trưởng Syria Asaad al-Shaibani. Ảnh: Reuters.

Trước đó, năm 2014, Mỹ đã đóng cửa Đại sứ quán Syria tại nước này để phản đối chính sách của chính quyền Syria trước đây do cựu Tổng thống Bashar Al Assad lãnh đạo. Tuy nhiên, sự thay đổi quyền lực tại quốc gia Trung Đông này hồi cuối năm ngoái (2024), dẫn đến việc thành lập chính phủ lâm thời Syria hồi tháng 1 năm nay, đã khiến cục diện quan hệ quốc tế của Syria thay đổi. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ gỡ bỏ các lệnh trừng phạt quan trọng cho Syria và chuyến thăm Mỹ sau 25 năm của Ngoại trưởng Syria Asaad al-Shaibani, bắt đầu từ 2 ngày trước, đang tập trung vào vấn đề này.

Trong 2 ngày nay, Ngoại trưởng Syria đã gặp gỡ một số nhà lập pháp và quan chức cấp cao Mỹ, bao gồm Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Christopher Landau và Đặc phái viên Mỹ về Syria - Tom Barrack. Tại các cuộc gặp, Ngoại trưởng Syria đã bày tỏ mong muốn về việc Mỹ dỡ bỏ vĩnh viễn lệnh trừng phạt Caesar đối với Syria, trong bối cảnh kinh tế Syria đang trong khủng hoảng và chính quyền nước này cần nguồn tài chính để duy trì các chức năng cơ bản của chính quyền. Được biết, nhiều lệnh trừng phạt bắt nguồn từ Đạo luật Bảo vệ Dân thường Syria Caesar năm 2019.

Ngoài ra, hai bên đề cập tương lai của Syria và thỏa thuận ngày 10/3 giữa chính quyền Syria và Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) – vốn được Mỹ hậu thuẫn trước đây. Đây được xem là thỏa thuận chia sẻ quyền lực, vốn đảm bảo Syria thống nhất không bị ly khai, song vẫn phải đảm bảo quyền lợi của các bên. Ngoài ra, thỏa thuận an ninh mới đang được đàm phán giữa Syria và Israel do Mỹ làm trung gian cũng nằm trong chương trình làm việc của Ngoại trưởng Syria tại Washington.

Việc Ngoại trưởng Syria thăm Mỹ cũng diễn ra vài ngày trước khi Tổng thống Syria Ahmad al-Sharaa dự kiến ​​tới New York để tham dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, đánh dấu chuyến công tác đầu tiên tới Mỹ của một Tổng thống Syria sau 58 năm, kể từ lần cuối vào năm 1967.