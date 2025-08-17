Ngoại trưởng Nga tạo nên cơn sốt áo nỉ in chữ CCCP

Yekaterina Varlakova, chủ sở hữu công ty SelSovet, nơi sản xuất chiếc áo nỉ trên cho biết, nhu cầu về sản phẩm này đã tăng vọt ngay khi ông Lavrov xuất hiện. "Ảnh chụp ngoại trưởng mặc áo đó đã gây xôn xao dư luận. Tất cả các sản phẩm đều đã cháy hàng vào sáng 16/8. Khách hàng hiện chỉ có thể đặt trước, dự kiến hàng sẽ được giao trong vòng 1 - 1,5 tháng".

Công ty SelSovet, được thành lập năm 2017 đã trở nên nổi tiếng vào năm 2021 thông qua mạng xã hội với thiết kế hoài cổ liên quan tới hình ảnh Liên Xô.