Theo ông Lavrov, chìa khóa để giải quyết xung đột không phải là tranh giành lãnh thổ hay bảo vệ uy tín các chính trị gia, mà là loại bỏ nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột. Ông nhấn mạnh rằng những người tự nhận là bảo vệ dân chủ nên quan tâm đến cuộc sống và quyền lợi của người dân, nhưng thay vào đó, phương Tây lại cáo buộc Nga “xâm lược” Ukraine và vi phạm Bản ghi nhớ Budapest.

Ngoại trưởng Nga Lavrov. Ảnh: Reuters

Ông Lavrov khẳng định, Nga công nhận Ukraine dựa trên Tuyên bố Độc lập năm 1990 và Hiến pháp, theo đó Ukraine là quốc gia phi hạt nhân, trung lập, ngoài liên minh quân sự và bảo đảm quyền của tất cả các dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, Ukraine hiện nay khác xa so với hình ảnh mà Nga công nhận, do bị điều hành bởi chế độ mà ông gọi là phát xít. Ông làm rõ rằng Nga quan tâm đến người dân sống trên các vùng đất lịch sử của Nga, chứ không chỉ là lãnh thổ.

Về khả năng cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Lavrov cho biết, Nga luôn sẵn sàng tham gia các cuộc gặp khi được mời. Ông cũng giải thích rằng việc Mỹ thông báo “hủy cuộc gặp” thực chất có thể là hoãn lại và Nga sẽ tiếp tục các bước theo nhịp độ phù hợp với phía Mỹ.

Về vấn đề ngừng bắn, ông khẳng định, chính quyền Ukraine chỉ muốn tận dụng thời gian, chứ không thực sự muốn hòa bình. Ông kết luận rằng, phương Tây đang cố tác động và kiểm soát các cuộc thảo luận về ngừng bắn, trong khi lập trường của các nước châu Âu về Ukraine liên tục thay đổi, tùy theo tình hình thực tế trên chiến trường. Trong khi đó, Nga luôn sẵn sàng hành động để bảo đảm hòa bình và an ninh khu vực.