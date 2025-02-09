Ngoại trưởng Mỹ chúc mừng Quốc khánh Việt Nam 2/9

Ngoại trưởng Marco Rubio bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với sự bền bỉ, lòng quyết tâm và những tiến bộ đạt được của nhân dân Việt Nam. Việt Nam tiếp tục đạt được tăng trưởng và phát triển đáng kinh ngạc và trở thành một đối tác thiết yếu ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và là quốc gia đi đầu trong giải quyết các thách thức toàn cầu chung.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio. (Nguồn: Reuters/TTXVN)

Nhân dịp 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, Ngoại trưởng Marco Rubio nhấn mạnh, Mỹ tự hào về những tiến triển hai nước đã đạt được trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện qua đó củng cố hợp tác về an ninh, khoa học và công nghệ, giáo dục, và giải quyết các thách thức khu vực bao gồm an ninh hàng hải và tội phạm xuyên quốc gia.

Nhận dịp lịch sử này, Ngoại trưởng Marco Rubio tái khẳng định cam kết của Mỹ nhằm tăng cường quan hệ giữa hai nước và cùng nhau tiếp tục thúc đẩy hòa bình, thịnh vượng và an ninh cho người dân Mỹ và Việt Nam cũng như cho khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Nhân dịp này, Ngoại trưởng Mỹ chúc nhân dân Việt Nam một lễ kỷ niệm vui và một năm thịnh vượng phía trước.