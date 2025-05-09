Ngoại trưởng Đức công du Ấn Độ tìm kiếm đối tác

Ngoại trưởng Đức nhấn mạnh, Đức và Ấn Độ cần "xây một cây cầu địa chính trị quan trọng”. Ông Wadephul hoan nghênh sự cởi mở của Ấn Độ trong việc tăng gấp đôi kim ngạch thương mại giữa hai nước lên 31 tỷ euro.

Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul. (Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN)

"Thương mại hiện đạt 31 tỷ euro và tôi thực sự băn khoăn liệu chúng ta có thể đặt mục tiêu tăng gấp đôi con số này hay không. Tôi rất vui vì các bạn cũng lạc quan về triển vọng như tôi. Đó là lý do tại sao Đức ủng hộ mạnh mẽ việc nhanh chóng ký kết Hiệp định Thương mại Tự do giữa Liên minh Châu Âu và Ấn Độ. Nếu muốn, chúng ta có thể ký kết Hiệp định này vào mùa thu này và sau đó nhanh chóng bắt đầu quá trình phê chuẩn", ông Wadephul nói.

Về phần mình, Ngoại trưởng Ấn Độ Jaishankar đề cập triển vọng mở rộng hơn nữa quan hệ kinh tế song phương: "Kim ngạch thương mại hai chiều của chúng ta năm ngoái đạt gần 50 tỷ Euro. Ông Wadephul đã rất tự tin cho rằng chúng ta sẽ tăng gấp đôi con số này. Tôi xin đảm bảo với ông ấy rằng Ấn Độ chắc chắn sẽ phản hồi mong mỏi đó. Chúng tôi mong muốn được hợp tác với chính phủ Đức".

Theo ông Jaishankar, tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do Liên minh châu Âu (EU)-Ấn Độ sau thời gian dài trì hoãn sẽ được tháo gỡ dần và bước vào giai đoạn cuối cùng trong thời gian tới. Ngoài ra, nhà ngoại giao hàng đầu của nước chủ nhà Ấn Độ cũng đề cập đến việc sẽ xóa bỏ rào cản cho các công ty Đức.

Sau cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Jaishankar, ông Wadephul cũng đã được Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tiếp đón.