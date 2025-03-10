Ngoại trưởng Afghanistan sắp thăm Ấn Độ

Trong chuyến thăm kéo dài 1 tuần này, ông Muttaqi dự kiến sẽ có cuộc tiếp xúc ngoại giao và các hoạt động quốc tế tại New Delhi. Chuyến thăm của ông nhấn mạnh những nỗ lực quốc tế đang diễn ra nhằm cân bằng giữa việc thế giới hạn chế tiếp xúc với Taliban; trong khi vẫn đảm bảo nhu cầu đối thoại về Afghanistan. Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Afghanistan A Amir Khan Muttaqi dự kiến ​​sẽ đến Nga vào tuần tới để tham dự cuộc họp theo Định dạng Moscow về Afghanistan.

Lịch trình chuyến công du nước ngoài lần này của Bộ trưởng Ngoại giao Afghanistan được công bố sau khi Hội đồng bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) thông qua quyết định miễn trừ lệnh cấm đi lại cho ông Muttaqi; cho phép quan chức Taliban này thực hiện chuyến thăm ngoại giao tới Ấn Độ. Trong thông báo của mình, cơ quan này cho biết các miễn trừ được phê duyệt theo Nghị quyết 1988 (năm 2011) và chỉ áp dụng cho các hoạt động chính trị hoặc điều trị y tế khẩn cấp. Các biện pháp này vẫn là ngoại lệ trong tổng thể các lệnh cấm đi lại rộng hơn áp dụng cho các nhà lãnh đạo của phong trào Taliban.

Bộ trưởng Ngoại giao của chính quyền Taliban tại Afghanistan Amir Khan Muttaqi (Ảnh: Khaama Press)

Mặc dù một số thủ lĩnh Taliban vẫn nằm trong danh sách trừng phạt của Liên hợp quốc, Hội đồng bảo an Liên hợp quốc thường xuyên ra các quyết định miễn trừ lệnh cấm đi lại cho họ để cho phép thực hiện các chuyến thăm ngoại giao hoặc y tế. Các quyết định mới nhất cho thấy cách Hội đồng bảo an cho phép việc tiếp xúc hạn chế và có điều kiện với các lãnh đạo của Taliban, trong khi vẫn duy trì các lệnh cấm nghiêm ngặt. Mỗi trường hợp miễn trừ đều phải chịu sự giám sát chặt chẽ do tính nhạy cảm về chính trị và an ninh. Đồng thời, những miễn trừ này làm nổi bật cách tiếp cận thận trọng của cộng đồng quốc tế; vừa tìm cách giải quyết các nhu cầu nhân đạo và ngoại giao mà không hợp pháp hóa sự cai trị gây tranh cãi của Taliban ở Afghanistan.