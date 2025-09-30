Ngoại tình và đầu độc vợ bằng thuốc trừ sâu

Ngày 30-9, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Ngô Văn Vinh (65 tuổi) mức án 10 năm tù về tội giết người theo điểm q, khoản 1, Điều 123 (Vì động cơ đê hèn).

Theo cáo trạng, bị cáo Vinh kết hôn với bà Ngô Thị X từ năm 1980 và có với nhau 4 người con. Ông Vinh từng cờ bạc, thua 300 triệu đồng và con trai phải trả nợ thay nên gia đình thống nhất cho con trai đứng tên nhà đất chung.

Bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy

Cuối năm 2023, bà X phát hiện chồng mình có quan hệ tình cảm với chị Nguyễn Thị H nên giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn và sống ly thân. Ông Vinh ở phòng khách còn bà X ở trong buồng ngủ.