Ngoài iPhone 17, Apple cũng trình làng AirPods, Apple Watch, phụ kiện mới.

Apple Watch Series 11: mỏng nhất, bền nhất, chống trầy gấp đôi, hỗ trợ 5G lần đầu, theo dõi huyết áp với cảnh báo nguy cơ tăng huyết áp. Pin tăng lên 24 giờ.

Thiết bị có hai tùy chọn vỏ nhôm và vỏ titan. Bản vỏ nhôm có giá từ 11,499 triệu đồng cho mặt 42nmm và 12,349 triệu đồng cho mặt 46mm, còn bản titan có giá từ 20,999 triệu đồng cho mặt 42mm và 22,499 triệu đồng cho mặt 46mm.

Apple Watch Ultra 3: màn hình LTPO 3 sáng hơn, hỗ trợ kết nối vệ tinh và SOS khẩn cấp. Giá 23,999 triệu đồng cho bản dây quấn Alpine và dây đeo Ocean, 26,999 triệu đồng cho bản dây quấn Milan Titan.

Apple Watch SE (2025): có màn hình always-on, chip S10, hỗ trợ 5G tuỳ chọn, cử chỉ Double Tap, theo dõi ngưng thở khi ngủ, Sleep Score. Pin 18 giờ, hỗ trợ sạc nhanh. Giá từ 6,999 triệu đồng cho bản mặt 40mm và 7,849 triệu đồng cho bản 44mm.

Apple bán các dây đeo cao su, vải dệt, thép không gỉ cho đồng hồ Apple Watch mới nhất của mình. Tất cả đều cho đặt trước từ hôm nay nhưng chưa rõ thời gian giao hàng.