Ngoại hình đáng lo ngại của Park Min Young

Tại sự kiện, nữ diễn viên sinh năm 1986 diện váy màu be ôm sát, phô bày vóc dáng gầy gò, với phần xương quai xanh lõm sâu và đôi tay khẳng khiu. Gương mặt Park Min Young trông hốc hác, má hóp vào và vùng da xung quanh miệng không còn căng mịn như xưa.

Ngày 1/9, Park Min Young tham dự buổi họp báo giới thiệu bộ phim truyền hình cuối tuần mới của đài TV Chosun, Confidence Man KR, được tổ chức tại khách sạn Stanford ở quận Mapo, Seoul, Hàn Quốc.

Người hâm mộ tỏ ra lo lắng cho sức khỏe người đẹp 39 tuổi. Việc giảm cân đáng kể khiến cô trông thiếu sức sống và xuống sắc hơn trước đây.

Cư dân mạng bình luận: “Trông cô ấy hơi gầy. Tôi lo quá”, “Cô ấy ổn không vậy?”, “Tôi hy vọng cô ấy vẫn khỏe”, “Trông cô ấy như mắc bệnh biếng ăn”, “Theo tôi thấy, cô ấy luôn trông gầy gò”…

Trước phản ứng của fan, Park Min Young lên tiếng giải thích: “Hiện tại, tôi ăn kiêng lành mạnh cho nhân vật Han Seol Ah trong tác phẩm Siren mà tôi đang quay. Bên cạnh đó, gần đây do lịch trình hơi dày đặc nên tôi sụt cân thêm một chút, khiến người hâm mộ lo lắng. Tôi vẫn khỏe mạnh, đừng lo nhé. Tôi ăn đủ 3 bữa mỗi ngày. Hãy chờ đón cả Confidence Man KR, Siren và các chương trình giải trí nữa nhé”.