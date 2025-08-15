Ngoại hạng Anh khai hội: Cuộc chiến của nhà giàu

Dù vậy, lợi nhuận lại tương đương cách đây 10 năm. Ít nhất, ngoài thỏa thuận thương mại với một ngân hàng, giải đấu còn ký hợp đồng tài trợ mới với một hãng bia nổi tiếng đến từ Ireland. Quả bóng chính thức cũng thay đổi nhà cung cấp.

Nguồn thu từ hợp đồng truyền hình mới tại Anh đang thắp sáng một Premier League mà các CLB đã chi nhiều tiền hơn bao giờ hết, dù xuất hiện những cảnh báo về một “bong bóng” có nguy cơ vỡ. Hợp đồng mới mang lại khoảng 2 tỷ euro mỗi mùa, cộng thêm doanh thu từ bản quyền quốc tế thậm chí còn cao hơn.

Mỗi mùa, Premier League tạo ra hơn 7 tỷ euro, gấp đôi La Liga, nhưng cũng là giải đấu mắc nợ nhiều nhất; có khoảng cách lớn nhất giữa lỗ và lãi. Đây cũng là nơi chi tiêu mạnh tay nhất cho chuyển nhượng: khi thị trường còn 15 ngày nữa mới đóng cửa, tổng mức chi đã lên đến 2,4 tỷ euro, vượt mùa hè năm ngoái.

Một ví dụ cho sự chênh lệch: Ở Tây Ban Nha, con số mới đạt 480 triệu euro, trong đó gần 3/4 đến từ Real Madrid và Atletico.

Mọi thứ ở Premier League có vẻ áp đảo, nhưng nhìn vào các CLB giàu truyền thống lại thấy những nghịch lý. Cách đây 4 năm, Ngân hàng Anh từng cho một số CLB vay ưu đãi để “củng cố vị thế” trong đại dịch, nhưng các khoản thâm hụt vẫn liên tục xuất hiện. Man United – mùa trước thi đấu thảm họa, kết thúc ở vị trí thấp nhất (15) kể từ khi xuống hạng năm 1974 – đang nợ khoảng 900 triệu euro, và tháng Hai vừa qua sa thải 200 nhân viên. Hè này, họ vẫn chi 225 triệu euro để nâng cấp hàng công với Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko.