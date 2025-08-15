Ngoại hạng Anh khai hội: Cuộc chiến của nhà giàu

Nguồn thu từ hợp đồng truyền hình mới tại Anh đang thắp sáng một Premier League mà các CLB đã chi nhiều tiền hơn bao giờ hết, dù xuất hiện những cảnh báo về một “bong bóng” có nguy cơ vỡ. Hợp đồng mới mang lại khoảng 2 tỷ euro mỗi mùa, cộng thêm doanh thu từ bản quyền quốc tế thậm chí còn cao hơn.
Dù vậy, lợi nhuận lại tương đương cách đây 10 năm. Ít nhất, ngoài thỏa thuận thương mại với một ngân hàng, giải đấu còn ký hợp đồng tài trợ mới với một hãng bia nổi tiếng đến từ Ireland. Quả bóng chính thức cũng thay đổi nhà cung cấp.
Mỗi mùa, Premier League tạo ra hơn 7 tỷ euro, gấp đôi La Liga, nhưng cũng là giải đấu mắc nợ nhiều nhất; có khoảng cách lớn nhất giữa lỗ và lãi. Đây cũng là nơi chi tiêu mạnh tay nhất cho chuyển nhượng: khi thị trường còn 15 ngày nữa mới đóng cửa, tổng mức chi đã lên đến 2,4 tỷ euro, vượt mùa hè năm ngoái.
Một ví dụ cho sự chênh lệch: Ở Tây Ban Nha, con số mới đạt 480 triệu euro, trong đó gần 3/4 đến từ Real Madrid và Atletico.
Mọi thứ ở Premier League có vẻ áp đảo, nhưng nhìn vào các CLB giàu truyền thống lại thấy những nghịch lý. Cách đây 4 năm, Ngân hàng Anh từng cho một số CLB vay ưu đãi để “củng cố vị thế” trong đại dịch, nhưng các khoản thâm hụt vẫn liên tục xuất hiện. Man United – mùa trước thi đấu thảm họa, kết thúc ở vị trí thấp nhất (15) kể từ khi xuống hạng năm 1974 – đang nợ khoảng 900 triệu euro, và tháng Hai vừa qua sa thải 200 nhân viên. Hè này, họ vẫn chi 225 triệu euro để nâng cấp hàng công với Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko.
Liverpool – nhà ĐKVĐ và đang ngang bằng kỷ lục vô địch với United – cũng không ngủ quên trên chiến thắng. Họ chi nhiều nhất hiện tại (hơn 300 triệu euro), nhưng cũng thu về 196 triệu từ bán cầu thủ. Trong khi đó, United chưa thu về đồng nào. Tại Anfield, vào lúc 20h thứ Sáu (2h ngày 16/8, theo giờ Hà Nội), quả bóng sẽ lăn trở lại với cuộc đọ sức Liverpool gặp Bournemouth – đội đã bán gần như toàn bộ hàng thủ (Zabarnyi sang PSG, Huijsen sang Real Madrid, Kerkez sang Liverpool) thu về 170 triệu euro.
Giữa dòng chảy tiền bạc này, bóng đá vẫn hấp dẫn bởi sự đặc biệt về không khí và cảnh tượng. Sự sa sút của Man United và Tottenham — dù cả hai vẫn gặp nhau ở chung kết Europa League — đã làm lung lay nhóm “Big Six” gồm Liverpool, Man City, Arsenal và Chelsea (vô địch FIFA Club World Cup). Newcastle, dù gặp khó khăn trong chuyển nhượng và có nguy cơ mất tiền đạo Isak, vẫn dự Champions League.
Crystal Palace vừa vô địch Cúp FA và Siêu Cúp Anh. Aston Villa và Nottingham gây thất vọng mùa trước khi không giành vé dự cúp châu Âu. Tham vọng vươn lên ngày càng rõ, đặc biệt với Sunderland và Burnley – hai tân binh chi lần lượt 153 và 125 triệu euro.
Premier League trả giá cho bàn thắng. Ngoài bộ ba của United, thị trường còn chứng kiến Hugo Ekitike (từ Eintracht sang Liverpool), Viktor Gyokeres – chân sút mà Arsenal mong mỏi để chấm dứt 3 mùa liền á quân, hay Joao Pedro – được Chelsea kiểm chứng thành công ở FIFA Club World Cup. Các “bộ não” cũng được săn đón: Martin Zubimendi gia nhập Arsenal, còn Florian Wirtz – tiền vệ công xuất sắc của Leverkusen – khiến Liverpool phải chi 125 triệu euro (chưa gồm phụ phí).
Nhà vô địch cũng chưa dừng lại: Frimpong, Kerkez và viên ngọc 18 tuổi Giovanni Leoni cho hàng thủ, trong khi vẫn theo đuổi Isak và sắp hoàn tất thương vụ trung vệ Marc Guehi từ Crystal Palace. “Chúng tôi cần bổ sung lực lượng”, đội trưởng Van Dijk thừa nhận.
Liverpool có áp lực, các ứng viên khác cũng chẳng kém. Ưu tiên số 1: giành chiến thắng. Arsenal – mở màn bằng chuyến làm khách ở Old Trafford – lần cuối vô địch giải đấu là năm 2004, 3 mùa liền về nhì và cảm thấy “thời khắc đã đến” sau khi tăng cường Zubimendi và Gyokeres. Madueke, Mosquera, Norgaard và cả Kepa – phương án dự phòng cho David Raya – giúp HLV Mikel Arteta có chiều sâu đội hình.
Với Man City, đây là thời kỳ tái thiết sau khi Kevin De Bruyne rời đi và thất bại mùa vừa qua, ngay sau kỳ tích vô địch 4 lần liên tiếp. Một lần nữa, vận mệnh của họ phần lớn sẽ phụ thuộc vào Rodri – người khởi đầu mùa giải với chấn thương và chỉ trở lại vào giữa tháng Chín.
Giữa khát khao hồi sinh của Man City, khát vọng Arsenal và Chelsea, uy quyền Liverpool, sự bức bách của Man United và tham vọng của nhóm “kẻ thách thức”, Premier League trở lại cùng sức hút của giải đấu được cho là tinh tế nhất tại quê hương bóng đá.