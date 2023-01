Ngoại giao Việt Nam năm 2022: Phát huy mạnh mẽ bản sắc "cây tre Việt Nam"

Tình hình quốc tế năm 2022 tiếp tục trải qua những biến động lớn, có những diễn biến nhanh, phức tạp và ngoài dự báo thông thường. Hòa bình, hợp tác, liên kết để phát triển là nguyện vọng chung của các quốc gia, dân tộc, song đứng trước nhiều thách thức do cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng quyết liệt, xung đột Nga - Ucraina bùng nổ, chạy đua vũ trang, bất ổn chính trị - xã hội gia tăng ở nhiều nước. Các thách thức an ninh phi truyền thống, nhất là biến đổi khí hậu, thiên tai và dịch bệnh tiếp tục nổi lên gay gắt. Hầu hết các nước đã cơ bản trở lại trạng thái bình thường, song tiến trình phục hồi còn trắc trở do hệ lụy kéo dài của dịch Covid-19.

Trong bối cảnh đó, phát huy thế và lực mới của đất nước, bám sát đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, đúng đắn của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, ngành ngoại giao đã phối hợp chặt chẽ với đối ngoại Đảng, đối ngoại Nhân dân và các cấp, các ngành triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả các hoạt động đối ngoại, chủ động và nhạy bén chuyển sang trạng thái bình thường, nhờ đó đạt kết quả toàn diện và quan trọng, đóng góp vào thành tựu đối ngoại và phát triển kinh tế - xã hội đất nước năm 2022.

Nổi bật là, tiếp tục củng cố vững chắc cục diện đối ngoại thuận lợi cho giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao hơn nữa vị thế, uy tín quốc tế của đất nước. Hoạt động đối ngoại các cấp, đặc biệt là các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đã giúp tăng cường tin cậy chính trị, tạo xung lực mới cho mở rộng và làm sâu sắc hơn quan hệ với nhiều đối tác, nhất là các nước láng giềng, các đối tác quan trọng, bạn bè truyền thống và các đối tác có nhiều tiềm năng. Trong năm 2022, đã có gần 70 hoạt động đối ngoại của lãnh đạo chủ chốt cả trực tiếp và trực tuyến; trong đó có 14 đoàn ra và 19 đoàn vào; nhiều văn kiện, thỏa thuận hợp tác cụ thể, thực chất được ký kết nhân các dịp này.

Cùng với quốc phòng, an ninh và các bộ, ngành liên quan, ngành ngoại giao tiếp tục củng cố vững chắc đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, tạo thuận lợi cho giao lưu kinh tế - xã hội; đồng thời, kiên trì thúc đẩy đối thoại, đàm phán, trong đó đã đạt những bước tiến quan trọng về phân định, giải quyết một số vấn đề biên giới lãnh thổ phù hợp với luật pháp quốc tế.