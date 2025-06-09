Ngoại binh V-League cùng đội nhà thắng 4-0 tại vòng loại World Cup 2026

Ở đợt tập trung đội tuyển quốc gia tháng 9/2025, Joseph Mpande đã được gọi trở lại đội tuyển quốc gia Uganda. Đây là lần đầu tiên sau 11 năm, Joseph Mpande mới được trở lại khoác áo Uganda.

Trong lần tái xuất, Joseph Mpande - người đang thi đấu cho PVF CAND đã được huấn luyện viên tung vào sân ở phút 89. Ở trận này, đội bóng của Joseph Mpande đã giành chiến thắng trước Mozambique với tỉ số 4-0.

Joseph Mpande hiện đang khoác áo PVF CAND (Ảnh: VPF).

Chiến thắng này giúp Uganda có 12 điểm, bằng điểm với Mozambique, nhưng tạm thời xếp thứ 2 bảng G, do hơn đối thủ về chỉ số phụ. Uganda hiện kém đội đầu bảng Algeria 6 điểm.

Joseph Mpande là ngoại binh thi đấu nhiều năm ở V-League. Cầu thủ sinh năm 1994 từng thi đấu cho Hải Phòng, Nam Định và PVF CAND. Ở mùa giải 2025/2026, Joseph Mpande ra sân 2 trận cho PVF CAND và ghi được 1 bàn thắng.