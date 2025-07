Ngoại binh Công an Hà Nội là Cầu thủ xuất sắc nhất V.League 2024-2025

Ngoài ra, Vua phá lưới giải hạng Nhất Quốc gia 2024-2025 thuộc về tiền đạo Lưu Tự Nhân (Trường Tươi Bình Phước) với 9 bàn thắng. Nguyễn Hiểu Minh (PVF-CAND) giành giải thưởng Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất.

Alan (Công an Hà Nội)Lê Văn Thuận (Đông Á Thanh Hóa)Alan (Công an Hà Nội), Lucao (Hải Phòng)Nguyễn Hữu Thắng (Thể Công Viettel)Nguyễn Hoàng Đức (Phù Đổng Ninh Bình)Lưu Tự Nhân (Bình Phước)

- Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải hạng Nhất: Nguyễn Hiểu Minh(PVF-CAND)

- Câu lạc bộ V.League có nhiều cầu thủ trẻ tham gia thi đấu nhất giải: Sông Lam Nghệ An

- Trọng tài chính xuất sắc nhất: Mai Xuân Hùng (đồng), Trần Đình Thịnh (bạc), Hoàng Ngọc Hà (vàng)

- Trợ lý trọng tài xuất sắc nhất: Nguyễn Lâm Minh Đăng (đồng), Nguyễn Trung Việt (Bạc), Nguyễn Thành Sơn (vàng).

Huấn luyện viên Vũ Hồng Việt, Nguyễn Đình Triệu (Hải Phòng), Quang Vinh (Công an Hà Nội), Nguyễn Thành Chung (Hà Nội FC), Adou Minh (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Bùi Tiến Dũng (Thể Công Viettel), Nguyễn Hai Long (Hà Nội FC), Caio Cesar (Nam Định), Nguyễn Quang Hải (Công an Hà Nội), Nguyễn Văn Vĩ (Nam Định), Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương), Alan (Công an Hà Nội).

Huấn luyện viên Nguyễn Việt Thắng, Đặng Văn Lâm (Phù Đổng Ninh Bình), Huỳnh Tấn Sinh (Bình Phước), Nguyễn Hữu Minh (PVF-CAND), Lê Ngọc Bảo (PVF-CAND), Đỗ Thanh Thịnh (Phù Đổng Ninh Bình), Nguyễn Hoàng Đức (Phù Đổng Ninh Bình), Nguyễn Xuân Bắc (PVF-CAND), Lưu Tự Nhân (Bình Phước), Nguyễn Thanh Nhà (PVF-CAND), Đinh Thanh Bình (Phù Đổng Ninh Bình), Nguyễn Công Phượng (Bình Phước).PVF-CAND, Huế, Bình Phước, KHánh Hòa, Hải Phòng, Nam Định, TPHCM, Bình Dương.Bà Rịa - Vũng Tàu, Phù Đổng Ninh Bình, PVF-CAND, Trường Tươi Bình Phước, Trẻ TPHCM, Hải Phòng, Công an Hà Nội, Hà Nội FC, Nam Định, TPHCM, Hoàng Anh Gia Lai, Bình Dương.