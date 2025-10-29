Ngoài bán nước hoa, Huấn Hoa Hồng còn kinh doanh những gì?

Bán nước hoa, Huấn Hoa Hồng bị nhắc tên trên mạng

Sau khi Lê Văn Hải – chủ kênh TikTok Gia đình Hải Sen bị bắt, Bùi Xuân Huấn (Huấn Hoa Hồng) bất ngờ bị cộng đồng mạng réo tên. Hàng loạt fanpage đồng loạt đăng tin về Huấn Hoa Hồng, chủ yếu giới thiệu lại tiểu sử, quá trình nổi tiếng cho đến các hoạt động kinh doanh của anh.

Thậm chí có tài khoản TikTok còn khẳng định Huấn Hoa Hồng bị cơ quan chức năng “sờ gáy”, liên quan đến việc bán nước hoa.

Dưới các bài post, người dùng mạng xã hội để lại bình luận bày tỏ sự tò mò về tình hình hiện tại của Huấn Hoa Hồng.

Theo tìm hiểu, Huấn Hoa Hồng và vợ thường xuyên livestream bán hàng nước hoa, mỹ phẩm, nổi bật trong đó là các lọ nước hoa chiết (dùng xi lanh hút nước hoa từ lọ lớn rồi chia tách thành các lọ nhỏ).