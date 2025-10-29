Ngoài bán nước hoa, Huấn Hoa Hồng còn kinh doanh những gì?

Bán nước hoa, Huấn Hoa Hồng bị nhắc tên trên mạng
Sau khi Lê Văn Hải – chủ kênh TikTok Gia đình Hải Sen bị bắt, Bùi Xuân Huấn (Huấn Hoa Hồng) bất ngờ bị cộng đồng mạng réo tên. Hàng loạt fanpage đồng loạt đăng tin về Huấn Hoa Hồng, chủ yếu giới thiệu lại tiểu sử, quá trình nổi tiếng cho đến các hoạt động kinh doanh của anh.
Thậm chí có tài khoản TikTok còn khẳng định Huấn Hoa Hồng bị cơ quan chức năng “sờ gáy”, liên quan đến việc bán nước hoa.
Dưới các bài post, người dùng mạng xã hội để lại bình luận bày tỏ sự tò mò về tình hình hiện tại của Huấn Hoa Hồng.
Theo tìm hiểu, Huấn Hoa Hồng và vợ thường xuyên livestream bán hàng nước hoa, mỹ phẩm, nổi bật trong đó là các lọ nước hoa chiết (dùng xi lanh hút nước hoa từ lọ lớn rồi chia tách thành các lọ nhỏ).
Huấn Hoa Hồng còn kết hợp với một số TikToker nổi tiếng khác trong các video quảng bá sản phẩm như Phú Lê, Cô giáo Hương. Mỗi phẩm trong giỏ hàng tại kênh TikTok có 3 triệu lượt theo dõi từ vài nghìn đến vài chục nghìn lượt mua.
Huấn Hoa Hồng kinh doanh những gì?
Huấn Hoa Hồng trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ những hình ảnh, video thể hiện sự chịu chơi và độ giàu có.
Thời gian gần đây Huấn Hoa Hồng gây chú ý khi giới thiệu bộ sưu tập cây cảnh có giá trị “khủng”.
Trước đó, tháng 5/2024, Huấn Hoa Hồng cùng 1 người cộng sự đã khai trương vườn tùng lên đến 10.000 m2 tại huyện Hoài Đức (Hà Nội). Những cây tùng được rao bán với giá hàng trăm triệu đồng đến cả tỷ đồng.
Năm 2020, Huấn Hoa Hồng từng xuất bản và bán 2 cuốn sách "Đệ nhất kiếm tiền" và "Bí kíp kinh doanh online" chỉ dạy cách kiếm tiền nhanh chóng. Huấn Hoa Hồng giới thiệu các cuốn sách trên do tự mình đầu tư viết, được rao bán với giá 799.000 đồng/bộ. Tuy nhiên sau đó Huấn Hoa Hồng bị xử phạt về hành vi xuất bản, phát hành 2 cuốn sách trái phép.
Từ năm 2022, Huấn Hoa Hồng cùng vợ livestream bán hàng trên mạng xã hội các sản phẩm như nước hoa, mỹ phẩm, sản phẩm sinh lý. Nổi bật nhất là nước hoa có giá rất rẻ.
Bên cạnh kinh doanh nước hoa, theo thông tin từ cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Huấn Hoa Hồng còn hiện diện tại nhiều doanh nghiệp với đa dạng lĩnh vực kinh doanh.
Trong đó, Bùi Xuân Huấn là Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật tại Công ty Cổ phần Tập đoàn HL Group, ngành nghề kinh doanh chính là bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh. Ngoài ra còn buôn bán ô tô, kinh doanh bất động sản...
Doanh nghiệp hoạt động từ tháng 2/2022, với vốn điều lệ gần 100 tỷ đồng, trong đó Huấn Hoa Hồng góp 55%.
Bùi Xuân Huấn còn là người đại diện pháp luật và góp vốn thành lập Công ty cổ phần dịch vụ 168 (địa chỉ TP.HCM). Doanh nghiệp đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là vệ sinh nhà cửa với vốn điều lệ 2 tỷ đồng, trong đó Bùi Xuân Huấn góp 600 triệu đồng. Đến tháng 4/2019, vốn điều lệ công ty nâng lên đến 20 tỷ đồng.
Ngoài ra, Huấn Hoa Hồng cũng góp 1,1 tỷ đồng (tương đương 55% vốn điều lệ) để thành lập Công ty Cổ phần Huấn Hoa Hồng (địa chỉ Hà Nội), hoạt động chính trong lĩnh vực quảng cáo.
