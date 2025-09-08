Ngô Thanh Vân hạnh phúc chào đón con đầu lòng

Thành viên mới trong gia đình Ngô Thanh Vân

Trưa 9-8, Ngô Thanh Vân chia sẻ hình ảnh cùng chồng đón con đầu lòng trên trang cá nhân. Cô thổ lộ: "Cảm ơn Thượng Đế, cảm ơn vũ trụ… vì món quà tuyệt vời nhất! Con đã chào đời an toàn, khỏe mạnh. Từ hôm nay, thế giới của ba mẹ đã có thêm một nhịp tim mang tên Gạo".

"Thế giới của ba mẹ" có thêm một nhịp tim mang tên Gạo

Ngô Thanh Vân nhận được nhiều chúc phúc từ đồng nghiệp, bạn bè, người hâm mộ.

Ngô Thanh Vân thời gian qua tận hưởng hạnh phúc chuẩn bị làm mẹ. Hoạt động gần nhất, cô mở triển lãm tranh cá nhân có tên "Initiation - Sự khởi đầu" tại Chillala - House of Art.

Triển lãm trưng bày 10 bức tranh do Ngô Thanh Vân vẽ với nhiều tên khác nhau thể hiện ý nghĩa, câu chuyện của từng tác phẩm.