Ngô Thanh Vân bật khóc kể hành trình mang thai khó

“Chúng tôi thử rất nhiều cách nhưng đều thất bại. Những lúc đó, cô ấy rất buồn và ảnh hưởng tâm lý. Áp lực hơn vì chúng tôi không thể nói với bất cứ ai, kể cả người thân và bạn bè. Chỉ có hai vợ chồng đối diện. Tôi biết vợ buồn và cố gắng hết sức đưa vợ đi chơi, làm việc để giải tỏa. Nhưng thấy người mình yêu đau buồn khiến tôi đau lòng và nghĩ cách để cùng vượt qua”, Huy Trần chia sẻ.

Cuối cùng, Ngô Thanh Vân rơi nước mắt khi nói lời cảm ơn chồng, vì hành trình cả hai cùng nhau trải qua suốt 3 năm.

“Điều em muốn nói với anh ở thời điểm này, đó là cảm ơn. Cảm ơn chồng vì hành trình chúng ta đã đi 3 năm qua. Cảm ơn vì anh luôn ở đó, chăm sóc, chiều chuộng em. Những lúc em khó khăn, bất lực, đau khổ nhất luôn có anh bên cạnh. Em có cảm giác cho dù khó khăn gì, chỉ cần biết anh ở đó, em sẽ vượt qua được. Chưa bao giờ em thấy mình hạnh phúc như thế, nếu như không có anh, em sẽ không làm được”, cô xúc động.

Huy Trần nhắn nhủ vợ tiếp tục duy trì tình yêu, hạnh phúc để có thai kỳ khỏe mạnh và em bé sinh ra được thừa hưởng tất cả cũng như lấy bố mẹ làm gương.

Ngô Thanh Vân sinh năm 1979, từng đóng nhiều bộ phim như Dòng máu anh hùng, Bẫy rồng, Lửa phật, The Old Guard: Những chiến binh bất tử, The Princess...

Năm 2019, cô chuyển hướng sang vai trò nhà sản xuất và đạo diễn. Có hai dự án điện ảnh của Ngô Thanh Vân ra rạp gồm Hai Phượng và Thanh Sói.

Ngô Thanh Vân kết hôn với doanh nhân, người mẫu Huy Trần vào tháng 5/2022. Kể từ đó, cô ít tham gia các hoạt động giải trí, chủ yếu sáng tạo nội dung trên mạng xã hội và tập trung cho gia đình.