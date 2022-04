Ngỡ ngàng những bông hoa rực đỏ mang tên hạnh phúc xuất hiện trên thị trường

Dù được sử dụng để cắm trong các lẵng hoa tươi từ lâu nhưng loại hoa hạnh phúc này lại mới được đưa ra bán trên thị trường cho người chơi hoa mua về cắm. Theo đó, hoa hạnh phúc được bán giá dao động từ 180.000 – 250.000 đồng/bó 10 bông, tùy bông to nhỏ khác nhau.

Chủ Tiệm hoa Mộc Lan cho biết, những bông hạnh phúc loại A, bông mập to, nguyên phần bông hoa dài chừng 20cm, cành dài cả mét...

Theo chị Thơm, hoa hạnh phúc có quanh năm nhưng là loại hoa thường được các thợ hoa sử dụng cắm kết hợp với các loại hoa khác ở các giỏ hoa, lẵng hoa vừa đẹp, vừa ý nghĩa. Nhưng hoa này bán theo bó cho người chơi hoa mua về cắm thì cũng mới được một thời gian.

“Hạnh phúc có màu đỏ tươi, tùy từng nơi bán mà hàng loại C hay loại A to nhỏ khác nhau. Với những bông hạnh phúc loại A, bông mập to, nguyên phần bông hoa dài chừng 20cm, cành dài cả mét. Hạnh phúc là loại cây hoa họ dong riềng, cắm chơi bền cả tuần, tuy nhiên điều này còn tùy thuộc vào việc chăm sóc hoa như thời tiết mát mẻ, cắm hoa vào nước đá hoặc cho thêm dưỡng hoa...”, chị Thơm cho hay.