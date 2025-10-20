Ngỡ ngàng lý do chồng cũ từ chối tái hợp nhưng năm nào cũng tặng quà 20/10

Tôi và chồng cũ ly hôn được 3 năm, xuất phát từ những mâu thuẫn khó hòa giải về chuyện kinh tế. Thời điểm chia tay, chúng tôi đã có chung 2 con trai (5 tuổi và 2 tuổi).

Vì các con còn nhỏ, ở với mẹ vẫn là tốt nhất, lại không muốn chúng chịu cảnh chia tách nên tôi quyết định nhận trách nhiệm chăm sóc cả hai. Chồng cũ tôi hoàn toàn đồng ý bởi anh hiểu tôi thương và chăm con khéo thế nào.

Anh cũng nhận chu cấp cho 2 con 15 triệu/tháng và sẵn sàng gửi thêm khoản tương xứng nếu tôi muốn thuê giúp việc để hỗ trợ chăm sóc các con, đỡ đần việc nhà.

Tưởng chừng sau ly hôn, chúng tôi sẽ lạnh nhạt với nhau, có gặp gỡ hay liên lạc cũng chỉ vì các con. Nhưng suốt 3 năm qua, mọi dịp lễ như mùng 8/3, 20/10 hay ngày sinh nhật tôi, chồng cũ đều chủ động tặng hoa và quà rất chu đáo.